Je mailbox legen voor een beter milieu, je kan thuis meer doen dan je denkt

Elke keer als we een e-mail versturen, een serie streamen of door onze sociale media scrollen, verbruiken we elektriciteit. En dat kost veel meer dan je zou verwachten. Tijdens de Nationale Klimaatweek roept de Eindhovense klimaatburgemeester Giel Boes inwoners, gemeenten en technologieregio Brainport op om efficiënter met dataverkeer om te gaan.

Van 11 tot 17 november is het Nationale Klimaatweek. Omroep Brabant schrijft een serie artikelen over de staat van het Brabantse klimaat.

We brengen steeds meer uren online door. Wat we ons volgens klimaatburgemeester Giel Boes daarbij niet realiseren, is dat voor elke MB die we verbruiken, ergens computers staan te draaien. Mediagebruik kost niet alleen elektriciteit thuis of in het bedrijf. Ook het verzenden of bewaren van bestanden en het in de lucht houden van websites kost energie.

Servers draaien dag en nacht

"Servers draaien dag en nacht. Om te voorkomen dat ze oververhit raken, worden ze continu gekoeld”, legt Boes uit. “Wist je dat heel het internet, dus alles wat we online doen, meer CO2 uitstoot dan de meeste landen? Als het wereldwijde web een land zou zijn, zou het op plek drie staan qua uitstoot. Het ontvangen van twintig mails per dag die je één jaar opslaat, komt wat betreft uitstoot op hetzelfde neer als zo’n duizend kilometer rijden met je auto.”

Volgens Boes verbruikt technologieregio Brainport veel data tijdens het ontwikkelen van innovaties. Logisch, want er wordt in 21 gemeenten gewerkt aan allerlei innovaties, zegt hij. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het gebruik van data efficiënter kan, waardoor de CO2-uitstoot vermindert. De gemeenten en Brainport Development kunnen medewerkers van organisaties voorlichten: is elke mail die je verstuurt noodzakelijk? Kun je die grote bijlage verkleinen? Kun je met Artificial Intelligence minder afbeeldingen aan je collega laten zien? Het gaat om bewustwording.”

Efficiënte Teams-vergadering

Robert Jan Marringa, senior strategy advisor van Brainport Development, de economische ontwikkelingsmaatschappij van de regio, begrijpt deze oproep wel. “Het verbruik van data is inderdaad een aandachtspunt waarop we nog meer focus kunnen leggen. Dat begint bij je eigen organisatie. Zelf plannen we onze Teams-vergaderingen zo efficiënt mogelijk in. Onze ICT-mensen schonen alle serverbestanden regelmatig op”, legt hij uit. “En ons pand is een van de meest duurzame gebouwen in de omgeving.”

Mailbox opschonen

Brainport Development werkt samen met bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen in de regio aan het ontwikkelen van technologieën die bijdragen aan het verminderen van datagebruik. “Denk aan het ontwikkelen van zogenoemde fotonische chips. Die werken via lichtsignalen en verbruiken veel minder energie. Ook kijken we met bedrijven in de regio naar hoe ze slimmer met elektriciteitsgebruik kunnen omgaan. Hierin zouden we het onderwerp data specifieker kunnen meenemen”, geeft Marringa toe.

Ook inwoners kunnen hun internetgebruik kritisch tegen het licht houden, zegt Boes. Het kost weinig moeite om je mailbox op te schonen of je uit te schrijven voor nieuwsbrieven. “Kritischer kijken naar hoeveel mails je verstuurt, is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je gezondheid. Zo houd je tijd over om iets ontspannends te doen.”

Op 14 november geeft Boes een online masterclass ‘Haal alles uit je dag’, met tips over duurzamer digitaal werken.