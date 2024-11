Klimaatburgemeesters willen meer actie: 'Stroop de mouwen nou eens op'

Brabantse klimaatburgermeesters waarschuwen tijdens de Nationale Klimaatweek dat overstromingen zoals in Valencia ook hier kunnen voorkomen als we niet meer doen tegen klimaatverandering. We moeten ons beter voorbereiden op weersextremen, vinden ze.

Van 11 tot 17 november is het Nationale Klimaatweek. Omroep Brabant schrijft een serie artikelen over de staat van het Brabantse klimaat.

Een paar weken geleden veroorzaakte extreem noodweer in Valencia een ongekende ramp. Ruim tweehonderd mensen verloren het leven, tientallen mensen zijn nog vermist. De regio bleef in chaos achter en het straatbeeld wordt gedomineerd door omgerolde auto’s en huizen besmeurd met modder. “De natuur is van de balans, en wij zorgen voor disbalans”, zegt de Tilburgse klimaatburgemeester Dieuwertje Vorstenbosch. “We hebben waarschuwingen genoeg gehad. We stoten te veel broeikasgassen uit. Hierdoor ontstaan verschuivingen in temperatuur- en neerslagpatronen. Moeten we eerst te pletter slaan voordat we massaal in actie komen?”

Kledingkast opruimen

Om haar woorden kracht bij te zetten, gaat Vorstenbosch tijdens de Nationale Klimaatweek de straat op om in gesprek met haar mede-Tilburgers. “Ik nodig mensen uit hun kledingkast op te ruimen en met anderen te ruilen. De kledingindustrie is heel vervuilend en we gooien veel weg. We moeten aan de slag." “Mensen verwachten dat gemeenten alles kunnen oplossen, maar dat is niet terecht", vult oud-klimaatburgemeester Lucy Bathgate aan. “Mensen kunnen zelf vergroenen. We hebben in Tilburg een mooi initiatief, de ‘buurtbomenkansenkaart’. Dat is een kaart waarop je kunt zien waar bewoners zelf bomen en ander groen mogen planten."

Wateropvang

Bathgate vertelt verder dat water onmisbaar is in de stad. Als het flink regent, stroomt water van daken en wegen in de vijver van het Spoorpark. Met deze 2170 kubieke meter extra opvang worden tijdens een flinke stortbui meer dan 10.000 grote regentonnen in één keer opgevangen. Daarmee wordt het grasveld beregend als het droog is. Klimaatburgemeester Judith Rossen van Eindhoven heeft een advies voor alle Brabantse gemeenten: maak gebruik van minder bestrating en meer wadi's. “Dat zijn groene greppels. Die bergen en zuiveren regenwater, waarna het water infiltreert in de ondergrond. In droge perioden kunnen bomen hier gebruik van maken.”

