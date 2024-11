Wereldwijde netwerkstoring bij ASML: medewerkers naar huis gestuurd

ASML uit Veldhoven is vrijdag getroffen door een grote wereldwijde netwerkstoring. De gevolgen waren ingrijpend. Medewerkers van meerdere afdelingen van de chipmachinefabrikant zijn naar huis gestuurd.

Dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Volgens ASML is de storing inmiddels opgelost en komen de netwerken geleidelijk weer in de lucht. Over de oorzaak kan het bedrijf nog niets zeggen.

Zowel in fabrieken als in cleanrooms en op kantoren veroorzaakte de storing problemen. Medewerkers van kantoren maar ook van productie hebben hun werkplek verlaten.

Alle beveiligde netwerken van ASML zouden al sinds kwart voor acht vrijdagochtend niet meer functioneren. Het zou gaan om een wereldwijde storing. Afdelingen die klanten ondersteunen met hun chipmachines zouden ook zijn geraakt.