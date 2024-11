Honderden dansers vrezen einde van populaire dansschool

De succesvolle dansschool De Dansfabriek moet na 15 jaar weg uit haar pand in Oosterhout. Op die plek moeten woningen worden gebouwd. Omdat er nog altijd geen nieuw onderkomen is gevonden, vreest dansinstructrice Tamara Snoeren dat de passie van haar 450 leerlingen gaat verdwijnen. "Mijn leerlingen vallen dan echt in een zwart gat."

“Meer energie en uitstraling, meiden!” Terwijl Voulez Vous van ABBA uit de speakers knalt, spreekt dansinstructrice Tamara Snoeren een van haar wedstrijdteams streng toe. Vijftien jaar geleden startte ze met haar dansschool. De afgelopen jaren volgden ruim tweeduizend leerlingen les bij De Dansfabriek. “Sommigen begonnen hier als tiener en zie ik nu terugkomen met hun eigen kind.” Momenteel geeft ze les aan 450 leerlingen, in de leeftijd van 3 tot 60 jaar. Maar daar dreigt nu een einde aan te komen. De dansschool bevindt zich namelijk aan de Esdoornlaan, op een terrein waar voorheen bouwmarkt Praxis zat. Er moeten vier woontorens met in totaal 295 appartementen gebouwd gaan worden. “Wij moeten daardoor op zoek naar een ander pand”, zucht Tamara. In juni 2025 moet de dansschool het huidige pand verlaten. Eind 2025 of begin 2026 moet er begonnen worden met de sloop.

“De tijd tikt door en de stress slaat steeds meer en meer toe.”

Al bijna drie jaar is ze op zoek naar een ander pand in Oosterhout, met minstens 400 vierkante meter oppervlakte. “De tijd tikt door en ik moet zeggen: de stress slaat steeds meer en meer toe.” Ze heeft een pand op het oog, dat honderd meter verderop ligt. Maar omdat het op een bedrijventerrein ligt met grootindustrie, geeft de gemeente geen toestemming. “De panden zijn er wel, maar het bestemmingsplan aanpassen naar sport is dan toch best wel een moeilijk ding. Dat is tot op heden helaas niet gelukt.”

Tamara geeft nu nog dansles in het pand aan de Esdoornlaan, maar daar moet ze in juni 2025 uit (foto: Niek de Bruijn)