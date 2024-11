Dit diertje heeft een heel wespennest op het menu staan

Kleine karekieten zijn hele behendige muggenvangers. Het vrouwtje legt gemiddeld drie tot vijf eieren en als er niets gebeurt, worden die in tien tot twaalf dagen uitgebroed. Helaas gooit de koekoek de eieren vaak uit het nest. Na het broedseizoen vertrekken de kleine karekieten naar het zuiden van de Sahara, tot in Zambia of West-Afrika om te overwinteren. Je kunt dan gerust stellen, dat de kleine karekieten langeafstandstrekkers zijn.

Welke vogel vloog er tegen mijn raam? Bij Netty Renders was een vogel tegen het raam gevlogen en bleef versuft liggen. Zo te zien is het een kleine karekiet. Dat zijn minder kleurrijke vogels met een bruingelig verenpak van boven en vuilwit aan de onderkant. Het zijn echte moerasbewoners, die vooral in rietlanden leven. Ze worden maximaal dertien centimeter en zijn net iets kleiner dan een koolmees.

Op vakantie deze bij gespot, maar welke soort is het?

Jeske van Heeswijk was op vakantie op Gran Canaria en zag tijdens de lunch een bij en stuurde me er een foto van toe. Ik zag meteen dat het een houtbij was, maar niet die we hier in Nederland kennen. Na wat speurwerk ontdekte ik dat Jeske de Gele Timmermansbij heeft vastgelegd. Dat die op Gran Canaria voorkomt, is logisch want dit diertje kan alleen overleven bij een temperatuur van minstens 18 graden.

Vrouwtjes, die tussen de 2,5 en 3 cm worden, zetten de eitjes af in dood hout. Geen rottend dood hout, maar vooral in pas afgestorven bomen die nog een harde structuur hebben. Daarna verzamelen de vrouwtjes bijenbrood. Dit is een bal verzameld bloemenstuifmeel, soms aangevuld met nectar, die ze bij elk eitje in het hout neerleggen.