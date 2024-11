Irene wint het Groot Dictee der Nederlandse Taal: 'Ik ben best trots'

Is het 'wilden' of 'wouden' en schrijf je Sinterklaas eigenlijk met of zonder hoofdletter? Dat is voor Irene Vorstenbosch (47) uit Vught een makkie. Zij won zaterdagmiddag het Groot Dictee der Nederlandse Taal tijdens het radioprogramma De taalstaat op NPO Radio 1. Irene maakte maar vijf fouten, terwijl de luisteraars thuis gemiddeld 17 fouten maakten. "Ik ben best trots eigenlijk", zei Irene na afloop tegen presentator Frits Spits.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar gehouden in de centrale bibliotheek in Rotterdam, waar twintig taalfanaten en twintig bekende Nederlanders tegen elkaar hebben gestreden. Irene uit Vught werkt als tekstcorrector en marketingmedewerker. Ze kwam samen met Wouter de Voogd uit Rotterdam als winnaar uit de bus. Ze maakten allebei maar vijf fouten. De bekende Nederlanders hadden gemiddeld 27 fouten. Voormalig politieagent Ellie Lust scoorde was met 18 fouten de beste van de bekende deelnemers. Ze liet staatssecretaris Vincent Karremans en cabaretier Erik van Muiswinkel achter zich. Ellie had wel een foutje meer dan de luisteraars thuis, die maakten gemiddeld 17 fouten. Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd voor de zevende keer georganiseerd. Luisteraars konden meeschrijven vanuit huis tijdens de uitzending of in een van de 32 deelnemende bibliotheken. Het dictee is geschreven door Wim Daniëls en werd in de uitzending voorgelezen door Gerdi Verbeet. De jury van het dictee bestaat uit Vibeke Roeper (directeur Genootschap Onze Taal) en Ton den Boon (hoofdredacteur van De Dikke Van Dale).