Maar vijf foutjes in Groot Dictee, winnares spelde kanunnik fout

Is het 'wilden' of 'wouden' en schrijf je Sinterklaas eigenlijk met of zonder hoofdletter? Dat is voor Irene Vorstenbosch (47) uit Vught een makkie. Zij won zaterdagmiddag het Groot Dictee der Nederlandse Taal tijdens het radioprogramma De taalstaat op NPO Radio 1. Irene maakte maar vijf fouten, terwijl de luisteraars thuis gemiddeld 17 fouten maakten. "Ik ben best trots eigenlijk", zei Irene na afloop tegen presentator Frits Spits.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar gehouden in de centrale bibliotheek in Rotterdam, waar twintig taalfanaten en twintig bekende Nederlanders tegen elkaar hebben gestreden. Irene uit Vught werkt als tekstcorrector en marketingmedewerker. Ze kwam samen met Wouter de Voogd uit Rotterdam als winnaar uit de bus. Ze maakten allebei maar vijf fouten. Toen het Groot Dictee der Nederlandse Taal vroeger nog op televisie was, deed Irene al vanuit huis mee. "Sinds het op de radio is doe ik eigenlijk niet meer mee. Tot een collega me wees op de selectietest. Ik deed de test en ik werd uitgenodigd om mee te doen." Tijdens het dictee schreef Irene vrij snel mee, maar bij sommige woorden twijfelde ze. "Bij het woord 'kanunnik' wist ik het niet zeker. In dat woord heb ik twee fouten gemaakt door de dubbele 'n' verkeerd te zetten." Een kanunnik is een rooms-katholieke geestelijke.

"De winnaar kreeg een gegraveerde pen, maar daar was er maar eentje van."