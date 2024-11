Felle brand in woonkamer appartement, ramen gesprongen

In een woning in een appartementencomplex aan de Dirigentlaan in Eindhoven is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Volgens een omstander stond de hele woonkamer in brand en waren de ramen van het appartement gesprongen.

De brand ontstond rond drie uur. De brandweer rukte met drie voertuigen, waaronder een bluswagen en een hoogwerker uit naar de plek. De rook kringelde toen al vanaf het balkon aan de achterkant van de woning naar buiten. Toen de brandweer aankwam, stond de bewoner al buiten. Of hij binnen was op het moment dat de brand uitbrak is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. De brand is beperkt gebleven tot één appartement. "Uit voorzorg zijn er nog andere appartementen gecontroleerd op rookschade, maar daar hebben we geen meldingen over gehad", zegt de woordvoerder. Hoe groot de schade is, wordt nog door de verzekering uitgezocht. "Maar door de hevige rookontwikkeling verwacht ik niet dat de bewoner de komende dagen thuis kan slapen", aldus de brandweer.

Foto: SQ Vision.