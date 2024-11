Brabantse club wint NK Waterbasketbal: 'Dit is een unieke sport'

Waterbasketbal is een sport die niet veel mensen kennen. In Zwembad De Beemd in Veghel werd zaterdagmiddag het NK gehouden, met het Osse Gesposs als winnaar. De ploeg versloeg De Tubanten uit Enschede. “Het is jammer dat de sport niet zo bekend is. De unieke mix van teams en de unieke regels maken het een unieke sport" zegt Joep van Lankveld uit Heeswijk-Dinther, speler en bestuurslid van SRS uit Uden.

Waterbasketbal is in de jaren ’70 bedacht door vrijwilligers van een club uit het plaatsje Roden in het noorden van ons land. Twee teams van ieder vijf personen nemen het tegen elkaar op en proberen zoveel mogelijk punten te scoren. In het zwembad drijven aan de oppervlakte twee baskets die vastzitten aan de bodem. Sporters mogen de waterpolobal maximaal vier seconden vasthouden en er niet mee zwemmen.

Van oorsprong is de sport opgericht voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. "Welke beperking je hebt, maakt niets uit. En ook niet of je man of vrouw bent en jong of oud, iedereen is welkom. Het is een ongeschreven regel dat per team één speler zonder beperking mee mag doen. Deze mix maakt de sport extra aantrekkelijk."

Joep, die zelf in een rolstoel zit, hoopt dat de populariteit de komende jaren toeneemt. "In Nederland zijn in het zuiden en noorden twee competities. Het zou mooi zijn als de sport ook wordt opgepikt in meer andere landen. Dan zouden we in de toekomst interlands kunnen gaan spelen."