NAC-fans willen toch in stoet naar stadion lopen, ME grijpt in

In Breda zijn verschillende NAC-supporters gearresteerd die in een stoet, een zogenoemde corteo, naar het stadion wilden lopen voorafgaand aan de avondwedstrijd tegen PSV. De burgemeester had de supportersstoet vanwege de veiligheid verboden, maar sommige fans negeerden dat verbod. Omdat dat al voorzien was, was er op route extra veel politie op de been, ook de ME was aanwezig.

De ME greep in, toen fans zich vlakbij het stadion verzamelden. Enkele supporters werden gearresteerd, aldus een 112-correspondent ter plekke. De politie kan dat niet bevestigen. Wel weet de politiewoordvoerder dat de ME ingreep nadat vuurwerk werd afgestoken. Inmiddels is het weer rustig in Breda.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision