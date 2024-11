Twee gewonden bij schietpartij Roosendaal vlakbij winkelcentrum

Bij een schietpartij in Roosendaal zijn zaterdagavond rond kwart voor negen uur twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei in een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers waren volgens een woordvoerder van de politie beiden aanspreekbaar.

De politie is met meerdere eenheden ter plaatse. Het gebeurde vlakbij een winkelcentrum aan de President Kennedylaan waar onder meer een Lidl-supermarkt en een fietsenwinkel zit. Alle winkels waren dicht. Zowel voor het winkelcentrum en in enkele zijstraten, is de weg afgesloten.

Er is nog geen signalement van de eventuele daders, de politie zoekt getuigen. Volgens de melding die bij 112 binnenkwam, werd vóór de supermarkt geschoten maar de politie zoekt nog uit of dit klopt.