Na zesde rode kaart dit seizoen is RKC Waalwijk niet opgewassen tegen NEC

Twaalf competitiewedstrijden, zes rode kaarten. Bijzondere cijfers voor RKC Waalwijk, dat ook zaterdagavond tegen NEC niet met elf man het einde van de wedstrijd haalde. Kort voor rust kreeg Daouda Weidmann binnen een minuut twee gele kaarten. Met tien man waren de Waalwijkers vervolgens niet opgewassen tegen de gasten uit Nijmegen: 0-3.

Voor de wedstrijd maakte RKC Waalwijk indruk met een spectaculaire lichtshow. De eerste helft was niet heel boeiend. Beide ploegen probeerden het wel, maar uitgespeelde kansen waren er nauwelijks. De grootste kans was na zes minuten voor Oskar Zawada, maar de RKC-spits slaagde er niet in om te scoren. Hij werkt hard, maar de teller staat dit seizoen nog op nul goals.