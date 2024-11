PSV oogst lof in Breda: 'Ze laten je lijken op een amateurclub'

PSV won zaterdagavond heel eenvoudig van NAC. De Bredanaars hoopten de koploper van de Eredivisie te verrassen, maar ze waren vooral onder de indruk van de ploeg van Peter Bosz. Na afloop spraken aanvoerder Jan van den Bergh en trainer Carl Hoefkens lovende woorden over PSV. Daarna ging de blik al snel op een veel belangrijkere wedstrijd voor NAC.

NAC had zaterdagavond weinig in te brengen tegen PSV. Dit was vooral de verdienste van de Eindhovense ploeg. Waar NAC hoopte de koploper onder druk te kunnen zetten, voetbalde PSV daar makkelijk onderuit.

"Dan zie je dat ze veel kwaliteit hebben en kom je overal een speler tekort", sprak Van den Bergh realistische woorden. "Je hoopt dat de eerste paar minuten de bal goed valt voor ons, maar daarna heeft PSV laten zien hoe goed het kan voetballen. Dan laat het de beste ploegen nog lijken op Beek Vooruit", doelde de aanvoerder op de amateurvereniging uit Prinsenbeek.

NAC koos bewust voor een tactiek met meer druk naar voren. Ingraven had volgens de aanvoerder en de trainer sowieso geen nut. "Ook dan maken ze drie of vier goals", klonk het in de catacomben van het Rat Verlegh Stadion.

In de spelerstunnel was er nog wel een onderonsje tussen Peter Bosz en Carl Hoefkens. "Ik wilde hem allereerst mijn felicitaties overbrengen", vertelde de trainer van NAC over dat gesprek. "Daarna heb ik vooral mijn bewondering uitgesproken voor het getoonde voetbal van PSV. Het is erg leuk om naar te kijken. Vooral in de Champions League. Hopelijk kunnen ze nog veel punten voor Nederland pakken op het hoogste niveau."