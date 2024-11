Stomdronken automobilist slingert levensgevaarlijk door dorp

Een 55-jarige automobilist moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de politie na een ware dollemansrit door Dongen. Iemand die de man zag rijden waarschuwde de politie. Meerdere eenheden gingen achter de man aan.

De bestuurder slingerde flink met de auto, gebruikte heel de weg en reed over meerdere middengeleiders. Er kwamen vonken van de auto af, meldt de politie.

'Schade? Die had ik nog niet opgemerkt'

Agenten konden de automobilist uiteindelijk stoppen op de Steenstraat in Dongen. De bestuurder, een man zonder vaste woon of verblijfplaats, bleek zwaar onder invloed van alcohol.

De auto was zwaar beschadigd, maar de bestuurder zei dat hij dit nog niet had opgemerkt.

Verantwoorden

De bestuurder moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie of de rechter.