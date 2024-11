De Deurzakkers zijn terug van weggeweest en nemen hit op met Lamme Frans

Het feest kan beginnen, want de Deurzakkers zijn al vijftig jaar binnen. Om dit gouden jubileum te vieren hebben ze hun carnavalsklassieker 'Het feest kan beginnen' opnieuw opgenomen met niemand minder dan Lamme Frans. "We hebben onze singel opnieuw uitgebracht en er ook een vinyl plaatje van gemaakt. Wij zijn apetrots, ja echt als een aap", zegt Deurzakker Willem van Schijndel vol enthousiasme.

Willem (70jr) en Clemens (74jr) waren ook aanwezig bij het feestje van Lamme Frans en daar kregen ze voor het eerst hun nieuwe singel op vinyl in handen. "Het is niet te geloven. Moet je kijken. Dat wij dit als De Deurzakkers nog mogen meemaken is heel bijzonder", zegt Willem trots tijdens het feestje van Lamme Frans.

Dit jaar bestaan ze vijftig jaar en de hit 'Het feest kan beginnen' bestaat 40 jaar. "Daarom hebben we het opnieuw uitgebracht voor carnaval 2025 samen met Lamme Frans." En ook Lamme Frans zit inmiddels alweer elf jaar in het vak. Dat vierde hij zaterdagavond met zijn eigen Handjes Handjes Bloemetjesfestijn in het Klokgebouw in Eindhoven.

Van 'Doe een stapje naar voren' tot 'Het is hier binnen beter dan buiten'. Er gaat geen carnaval voorbij zonder de hits van De Deurzakkers. In 1974 richtte Willem van Schijndel samen met Clemens van Bracht het artiestenduo op. 'Zak es lekker door' was hun eerste grote hit en in de vijftig jaar erna hebben de twee zich onmisbaar gemaakt in de wereld van het hossen.

Het idee om samen iets te doen stond al langer in de koelkast. "Het is ooit spontaan ontstaan tijdens diverse kleedkamergesprekken, bijvoorbeeld in 013 tijdens het concert van Veul Gère. Het voelde zo goed voor ons en ook voor Lamme Frans. Wij hebben gezegd dat hij als nieuwe generatie het moet doen zoals hij wil, wij geven wel goedkeuring. Toen hij het met zijn producer aan ons liet horen, vielen we van onze stoel."

Nadat De Deurzakkers even hebben mogen veurgloeien tijdens het Handjes Handjes Bloemetjesfestijn hebben ze nog meer zin in de komende carnaval. "Ik heb een paar jaar moeten missen omdat ik ziek was", vertelt Willem. "Maar nu hebben we er zo gruwelijk veel zin in en we gaan net zoveel gas geven als al die 50 jaar bij elkaar."

Ook Lamme Frans is blij met de samenwerking met De Deurzakkers. "Het is een knaller geworden. De Deurzakkers zijn de koningen van de carnaval", vertelt hij na zijn show. "Als je tegen iemand, waar dan ook uit Nederland, zegt wat het ouderwetse klassieke carnavalsgevoel is dan zeggen ze De Deurzakkers."