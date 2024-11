Dochter ontkomt aan vuurzee in slaapkamer door eerste stapavond

De dochter van het gezin wiens huis in Bergeijk zaterdagnacht door brand werd verwoest, is door haar eerste stapavond aan de dood ontsnapt. Dat laat haar moeder zondagochtend geëmotioneerd weten.

Het vuur brak 's nachts op zolder, waar haar dochter slaapt, uit. Het vuur sloeg hoog uit de dakkapel. "Ik moet er niet aan denken dat ze was thuis geweest", vertelt haar moeder in tranen. "Ik weet niet of ze er dan nog was geweest..."

Bij daglicht is de schade goed te zien (foto: Tom Berkers).

"Je wereld staat ineens op zijn kop."

De moeder werd rond halftwee wakker van vreemde geluiden. "Ik dacht: wat is er aan de hand?" Ze dacht eerst nog dat het geluid veroorzaakt werd door haar dochter die thuiskwam na het uitgaan. Maar het bleek de buurman. Die had de vlammen gezien toen hij de hond wilde uitlaten. Hij bonkte op de ramen van het huis om het gezin wakker te maken. "Op dat moment klonk ook ineens het brandalarm. Dan staat je wereld ineens op zijn kop."

"Denk je eindelijk je eigen plekje te hebben en dan gebeurt dit."

Het vuur heeft de zolder compleet verwoest. De rest van het huis, waar het gezin pas sinds eind mei woont, heeft rook- en waterschade opgelopen. Daar kan voorlopig niet in gewoond worden. "Ik heb hier heel mijn leven voor gespaard, hard voor gewerkt", verzucht de moeder. "Dan denk je eindelijk je eigen plekje te hebben en dan gebeurt dit."

Het huis in Bergeijk is voorlopig onbewoonbaar (foto: Tom Berkers).

"Onze buurt is heel betrokken."

De gezinsleden hebben de rest van de nacht vervolgens doorgebracht bij hun zoon en broer. "In de verre omtrek was namelijk geen andere slaapplek beschikbaar. Maar komende nacht kunnen we terecht in een hotel in het centrum van Eindhoven." Hoe het vuur aan de Kempakker kon uitbreken, wordt onderzocht. De buurt stond vanwege de brand volledig op zijn kop. "Tot halfvijf 's nachts hebben we met alle buurtbewoners buitengestaan", vertelt een buurvrouw. "De een ving de honden van het gezin op, de ander ontfermde zich over de kinderen. Onze buurt is heel betrokken."

Buurman Ad Goorman wekte het gezin: "Ik zag het vuur toen ik de hond uitliet. Ik had mijn telefoon niet bij dus zei tegen mijn vrouw: bel als de donder 112! Ik hoorde de ruiten al springen, maar ik zag niemand. Dus ben ik op de deur gaan bonken." Daar kwam tot zijn opluchting reactie op. "Toen ben ik andere buren ook gaan wakker maken: "Eruit, er is brand hier!" En we hebben de auto's weggezet." Ad probeerde het vuur zelf nog te blussen met zijn tuinslang. "Maar ik kon niet bij die dakkapel komen met die straal, zo'n druk staat daar niet op. De zolder van de buren was niet meer te redden." Zijn zoon woont ook op zolder, pal naast de zolder die zaterdagnacht in vlammen opging. "En mijn zoon is kort geleden geopereerd. Hij is nog niet goed ter been. Als hij thuis was geweest en het vuur was overgeslagen... Dan had ik hem op mijn schouders naar beneden moeten sleuren. Maar gelukkig was hij op een feestje. We zijn goed weggekomen."