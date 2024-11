Buurtbewoners horen gewonde mannen kermen na schietpartij: 'Bizarre avond'

De schietpartij in de President Kennedylaan in Roosendaal zaterdagavond heeft voor veel onrust in de buurt gezorgd. "Het was een bizarre avond. Dat maak je niet vaak mee. Ik heb de twee slachtoffers horen kermen en roepen", vertelt een 69-jarige buurtbewoner. De twee gewonde mannen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen.

Bij de schietpartij zijn zaterdagavond rond kwart voor negen een 27-jarige man uit Roosendaal en een 24-jarige man uit België gewond geraakt. Agenten vonden de slachtoffers bij de Reviuslaan. Volgens de politie waren de slachtoffers toen allebei aanspreekbaar. Veel buurtbewoners hebben de schoten gehoord, ook in het nabijgelegen winkelcentrum. De manager van de Lidl-supermarkt vertelt dat er toen weinig klanten in de winkel waren. "De winkel was bijna dicht. De klanten die er nog waren hebben niks gemerkt. Ik heb het personeel geïnstrueerd om binnen te blijven tot het weer veilig was”, vertelt ze. Voor een 69-jarige man uit de buurt was het schrikken toen hij de twee slachtoffers zag. "Ze lagen hier tegenover op de stoep", vertelt hij. Toch voelt hij zich nog altijd veilig in de buurt: “Het is hier verder rustig.”

"Het is een buurt met veel drugsoverlast."

Ook buurtbewoner Marcel kreeg de schietpartij mee. “Het was wildwest hier”, vertelt hij. “Tegenwoordig is dit normaal. Je moet er mee leren leven. Het is een buurt met veel drugsoverlast.” De politie is een onderzoek gestart naar de schietpartij. Daaruit bleek dat de twee mannen niet zijn beschoten bij de Reviuslaan, waar ze zijn gevonden. Er is ook nog geen signalement van de dader of de daders. De politie is op zoek naar getuigen die het schietincident hebben gezien of gehoord of die iets verdachts hebben gemerkt.