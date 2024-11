Biljartkoning Dick Jaspers wint zijn 31e World Cup: 'Ik ben dolgelukkig'

Dick Jaspers uit Sint-Willebrord heeft zondag zijn 31e World Cup gewonnen. In de finale in Zuid-Korea versloeg de biljarter de Turkse Tayfun Tasdemir. "Ik zie elke grote overwinning als een bonus en ik reis dolgelukkig terug naar Nederland", zei Jaspers na de wedstrijd op de Koreaanse televisie.

Jaspers liet weten dat het elk jaar zwaarder wordt om de World Cup toernooien te winnen. "Ik voel me gelukkig dat ik nog altijd met de besten mee kan doen", zei hij na de wedstrijd. "Hopelijk duurt dat nog een paar jaar. Ik ben 59, er is een prachtige generatie op komst, die het biljarten alleen nog maar sterker maakt. Alles wat ik nu nog win, zie ik als een bonus. Ik heb deze World Cup kunnen winnen en ga als een gelukkig mens terug naar Nederland.’’

In 1991 won Jaspers zijn eerste wereldbekertoernooi en hij staat nog altijd aan de top. Tijdens de World Cup in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wist hij een plekje op het podium te veroveren. "Ik voel dat het einde van mijn carrière niet meer zo ver weg is, dus ik geniet intens van elke grote overwinning."

Jaspers speelde in Seoul zijn eerste volledige toernooi met een nieuwe keu: de Dutch lion van Longoni. "Ik had er in Veghel een keer mee gespeeld en tijdens een wedstrijd in de competitie. Hier heb ik het hele toernooi met de keu gespeeld. En ik heb er een heerlijk gevoel aan overgehouden door die overwinning.''

Jaspers en Quyet Chien Tran staan voor de laatste World Cup op de eerste plaats in de World Cup cyclus. De Nederlander en de Vietnamees hebben 248 rankingpunten en kunnen niet meer worden bedreigd voor de koppositie. De nummer één krijgt 30.000 euro, de nummer twee 15.000 euro. Jaspers ontving voor zijn overwinning in de World Cup van Seoul zondag 20.000 euro. De World Cup in Seoul was de voorlaatste van dit jaar, hierna volgt alleen nog de laatste in Sharm El Sheikh van 1 tot 7 december.