Vier broers samen al 230 jaar bij het gilde: 'Ben kei trots'

“Onze Roel is 92, onze Jan wordt volgende week 85, Frans is 83 en ik ben de engelbewaarder en ben bijna 81”, vertelt de jongste van de familie Spanjers uit Wintelre. Het is een feestelijke dag voor de broers, want zij zijn zondag samen 230 jaar bij het gilde.

Het is net iets na twaalf uur. De kerklokken luiden en de deuren van de Sint Willibrorduskerk gaan open. De vier broers lopen nietsvermoedend de kerk uit, als daar de burgemeester hen opwacht. Frans is 60 jaar bij het gilde van Onze Lieve Vrouw en van de Heilige Willibrordus. "Het is een erg bijzondere dag vandaag. Ik weet niet hoe het kan dat we al zo lang samen zijn."

Frans krijgt een onderscheiding omdat hij zondag 60 jaar lid van het gilde is (foto: Tom Berkers).

"Maar het kwam van thuis uit", vult zijn jongste broer Ad aan. "Ons vader was ook Gildebroeder en die heeft ons er zo bij betrokken. Mijn oudste broer eerst en later kwamen wij er ook bij." Het gilde heeft de vier broers door de jaren heen verbroedert. "Al was dat thuis niet altijd even makkelijk. Maar zodra we naar het gilde gingen, dan waren we altijd samen. We zijn er altijd voor elkaar." En tot de dag van vandaag zijn de broers bij alle evenementen van het gilde. "Droevige dagen, feestelijke dagen en werkdagen. Ik heb ook twee keer voor vierhonderd man opgetreden op smartpappen dag", vertelt Roel. "Ik heb veel gezongen, maar dat doe ik nu niet meer."

"Die slagen die zij nu maken, die maakten wij toen al."

"Ik pak liever een biertje nu", vult het oudste lid van het gilde aan. Hij weet nog goed hoe klein het gilde begon in zijn geboortedorp. "In het begin was het allemaal zeer eenvoudig. Er was eigenlijk helemaal niets. Maar het werd steeds meer. Ik ben heel Europa afgereisd. Niet voor vakantie, maar voor Europese gildedagen." Ook in Nederland deden de broers mee aan heel veel activiteiten. "Ik ben 25 jaar vendelier geweest", vertelt broer Jan met trots, terwijl hij naar de vaandelzwaaiers kijkt. "Die slagen die zij nu maken, die maakten wij toen al."

Het gilde St. Willibrordus van Wintelre (foto: Tom Berkers).

Een andere herinnering haalt Roel naar boven. Het gaat over het koningsschieten. Dat is een jaarlijks terugkerende activiteit van het gilde, waarbij een nepvogel neer moet worden geschoten van een paal. "Op een zeker moment had ik het vogeltje er bijna van af", vertelt de oud schutter. "Het waaide die dag nogal hard. Op een gegeven moment moest ik mijn geweer laden, toen ineens dat ding eraf waaide. Als ik gewoon geschoten had, dan was ik het geweest. Dan was ik de koning." “Wij noemden hem toen de windkoning”, vertelt Ad lachend. Al mag de jongste broer niet veel over zijn broers schiettalent zeggen. "Ik deed ook wel eens schieten, maar ik was niet zo’n geweldige schutter. Maar goed: niet geschoten is altijd mis", grapt hij.

"Iedereen heeft eigen ongemakken, maar wij blijven gebroederlijk bij elkaar."