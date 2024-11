Kopschopper (26) opgepakt na ernstige mishandeling van twee mannen

De politie heeft een 26-jarige man uit Breda opgepakt die zaterdagnacht twee mannen ernstig zou hebben mishandeld. Daarbij werden een 22-jarige en een 24-jarige man, ook uit Breda, het slachtoffer. De kopschopper had het in eerste instantie gemunt op een van de twee. Toen de andere man zich ermee bemoeide, werd ook hij het slachtoffer.

De mishandeling gebeurde op de Havermarkt rond vier uur 's nachts. Wat er aan vooraf ging is onduidelijk, maar de verdachte was de 22-jarige man tegen zijn hoofd aan het trappen. Op dat moment liep de 24-jarige Bredanaar over de Havermarkt en zag het gebeuren. Terwijl de man al op de grond lag, probeerde hij de mishandeling te stoppen.

Maar dat pakte anders uit dan gehoopt. De verdachte keerde zich vervolgens tegen de 24-jarige en mishandelde ook hem.

Korte vlucht

Toen agenten op de plek van het voorval aankwamen, nam de kopschopper de benen. Hij probeerde weg te rennen richting het Kasteelplein, maar kon daar tegen de grond worden gewerkt door een oplettende handhaver van de gemeente.

De man is aangehouden en voor onderzoek en verhoor in de cel gezet. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.