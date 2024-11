Strijdend Willem II pakt verrassend drie punten tegen AZ

Willem II heeft een verrassende zege geboekt tegen AZ. De Tilburgers versloegen de club met 1-2 in Alkmaar.

De doelpuntenmakers aan de Tilburgse kant waren de Belgische aanvallers Kyan Vaesen en Cisse Sandra.

Swingende eerste helft

Kyan Vaesen kreeg de bal wat gelukkig bij zich, passeerde wat AZ'ers en tikte de bal tussen doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro en verdediger Maxim Dekker in het doel. Willem II verdubbelde kort daarna de voorsprong. Na een slim genomen vrije trap plaatste Cisse Sandra de bal precies in de hoek en maakte de tweede treffer. Sandra scoorde voor rust zelfs nog een keer, maar hij bleek buitenspel te staan.

De trainer van AZ greep in de rust in en wisselde drie spelers. Kees Smit had al snel bijna succes, toen hij de bal in de vijftigste minuut tegen de paal trapte. Meerdink scoorde wel, na ruim een uur spelen.

Tilburgers in top 10

Willem II staat met de overwinning weer in het linkerrijtje, op plaats 9. De laatste keer dat de club won in de Eredivisie was op 4 oktober. Toen wonnen de Tilburgers met 0-1 van Almere City.

AZ zakt in de Eredivisie steeds verder weg. Na twaalf speelronden heeft AZ, dat op de zesde plaats staat, al een achterstand van 16 punten op koploper PSV.

In de volgende speelronde staat de derby tegen NAC Breda op het programma voor de Tilburgers. Door de aankomende interlandperiode is deze wedstrijd pas op 24 november.