Fietser zwaargewond bij aanrijding op kruising

Een fietser is zondagavond zwaargewond geraakt op de kruising van de Lage Witsiebaan met de Ringbaan West in Tilburg. Hij werd, toen hij de kruising wilde oversteken, geschept door een automobilist.

De automobilist kwam vanuit de Hasseltrotonde en kon de fietser niet meer ontwijken.

De fietser is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd een traumaheli opgeroepen vanwege de ernst van de situatie, maar die is uiteindelijk niet gekomen.

Politieonderzoek

De kruising werd na de aanrijding enige tijd afgesloten voor politieonderzoek.