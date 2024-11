Lange files op A2, A50 en A58 na meerdere ongelukken

Op meerdere snelwegen in onze provincie staan maandagochtend lange files. Zo zijn twee rijstroken op de A50 bij Oss dicht na een ongeluk met drie auto's. Verkeer richting Arnhem moet al sinds zeven uur 's ochtends rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging. Ook op de A2 en A58 krijgt verkeer te maken met files.

Het ongeluk op de A50 gebeurde iets voor zeven uur. Vanaf Oss ontstond een file van zo'n negentien kilometer. Het is niet duidelijk hoe lang de hulpdiensten bezig zijn met de afhandeling van het ongeluk.

De A58 van Breda naar Tilburg is dicht bij knooppunt Galder. Daar is rond negen uur een ongeluk gebeurd. De LPG-tank van een voertuig is hierna lek geraakt. De brandweer is aanwezig. Verkeer wordt omgeleid en krijgt te maken met een halfuur vertraging.

Drukte op meer snelwegen

Ook op andere wegen in onze provincie was het maandagochtend druk. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven gebeurde rond acht uur een ongeluk bij Best. De linkerrijstrook was dicht, wat leidde tot zeventig minuten vertraging. Rond kwart over acht was de weg weer vrij. De file neemt sindsdien weer af.

Op de A2 bij Den Bosch stond verkeer richting Utrecht stil. Dat komt door een auto met pech. De file liep op tot een uur, maar nam rond kwart over acht weer af. En de A27 van Breda naar Gorinchem werd korte tijd afgesloten na een ongeluk bij Nieuwendijk. Ook daar stond een lange file. De weg was rond half acht weer vrij.