Willy en René: 'Schouten en Veerman straks weer in de basis bij PSV'

Dankzij twee klinkende overwinningen op Girona en NAC Breda pakt PSV met een goed gevoel even pauze tijdens de interlandperiode. En die overwinningen waren ook wel nodig na de pijnlijke nederlaag bij Ajax een week eerder. "In deze vorm is PSV onklopbaar", stelt clubcoryfee Willy van de Kerkhof tevreden vast. En hij gaat nog een stap verder: "Waarom zou PSV ook niet van een club als Manchester City kunnen winnen? Ja oké, omdat we daar niet tegen spelen... Maar in ieder geval in Nederland is dit PSV een maatje te groot."

Volgens broer René speelde PSV tegen NAC niet eens geweldig, zo zegt hij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Ik was in Breda aanwezig en ik zag dat PSV een beetje freewheelend naar de eindstreep ging. Als ze het gaspedaal een beetje hadden ingedrukt dan had het ook 5-0 of 6-0 kunnen worden." Willy is iets positiever over het spel van PSV in Breda. "Ik vond ze lekker voetballen met goeie combinaties. NAC voelde gelijk dat er helemaal niks te halen was."

Voor de gebroeders is het de grote vraag hoe het PSV-middenveld er uit zal zien als straks iedereen weer fit is. "Voor mij is er ééntje die zeker weer in de basis komt en dat is Schouten", zegt Willy. Maar René vindt dat ook Veerman weer aan de aftrap moet staan als hij weer fit is. "Ik vind dat Saibari zich wel in het elftal heeft gespeeld, bij de derde plek gaat het tussen Veerman en Tillman. "Maar René ziet meer in een middenveld Schouten-Tillman-Veerman. "We kunnen natuurlijk ook 3-4-3 gaan spelen", oppert Willy. Dan kan er een extra middenvelder bij. Of we halen keeper Benitez eruit."

Willy bedoelt dat laatste als grapje maar toch was er ooit een beroemde trainer die echt overwoog om zonder keeper te gaan spelen: Johan Cruijff. In Barcelona is woensdag een grote Cruijff-memorial en de Van de Kerkhofs zijn daar op uitnodiging bij. "Johan was een fenomeen. Als speler bepaalde hij al alles, dan zei hij gewoon tegen je waar je moest gaan staan. Ik ben heel blij dat ik met hem heb mogen spelen."