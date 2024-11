Trappenhuis station Breda afgesloten: gemeente is overlast beu

Het trappenhuis aan de centrumzijde van station Breda is met hekken afgesloten. Inwoners en bezoekers hebben al langere tijd last van overlast. De gemeente besloot daarom samen met de NS en ProRail om het trappenhuis af te sluiten.

Alleen inwoners en bezoekers die hun auto parkeren op het parkeerdek hebben nog toegang. Als ze hun kenteken invoeren, kunnen ze gebruik maken van de lift. Vanaf het parkeerdek kun je nog wel met de trap naar beneden. Ook blijft de lift tussen de stationshal en het straatniveau voor iedereen toegankelijk.

Volgens de gemeente werd de overlast onder meer veroorzaakt door mensen zonder vaste verblijfplaats, die zich er 'ophielden en er ook sliepen'. Ook zouden deze mensen vaak afval en viezigheid hebben achtergelaten.

'Onveilig gevoel'

Volgens wethouder Eddie Förster (VVD) van Veiligheid en Leefbaarheid speelt de problematiek al langer. "Er zorgen mensen voor overlast in het trappenhuis, wat voor een onveilig gevoel kan zorgen bij mensen die er passeren. Door het trappenhuis nu af te sluiten wordt het station veiliger en prettiger."

Het is niet de eerste keer dat er een trappenhuis van het station wordt afgesloten. Sinds het begin van het jaar is het trappenhuis aan de noordzijde dicht. Twee jaar geleden ging het trappenhuis aan de Belcrumzijde al dicht. Ook hier was overlast de oorzaak.