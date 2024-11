112-nieuws: ongeluk met drie auto's • auto belandt in de sloot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

10.37 Auto belandt in de sloot Bij een kruising aan de Walsbergseweg in Deurne zijn twee auto's vanochtend gebotst. Een van de bestuurders verleende geen voorrang en botste tegen de zijkant van een andere auto. Die auto is vervolgens in een droogstaande sloot beland. Beide voertuigen worden weggesleept. Beide voertuigen raakten beschadigd (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). Foto: Walter van Bussel/SQ Vision.

09.00 Ongeluk met drie auto's Aan de Stipdonk (N612) in Lierop is vanochtend een ongeluk gebeurd, vlak voorbij de verkeerslichten aan de Rochadeweg. Drie auto's botsten op elkaar en raakten beschadigd. De inzittenden zijn in de ambulance onderzocht. Niemand raakte gewond. De weg is afgesloten. De auto's worden weggesleept. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

07.55 Ongeluk op A59 Op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch is een ongeluk gebeurd bij afrit Dussen. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer krijgt te maken met ruim een halfuur vertraging. Wachten op privacy instellingen...

07.52 Vertraging op A27 Op de A27 van Breda naar Gorinchem staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook tussen knooppunt Sint Annabosch en Oosterhout is daarom dicht. Verkeer moet rekening houden met een halfuur vertraging. Wachten op privacy instellingen...

23.53 Vrouw gewond bij botsing Tilburg Een vrouw raakte gisteravond gewond op de kruising van de Vlashoflaan met de Sweelincklaan in Tilburg. Ze zat als passagier in een auto die daar in botsing kwam met een andere auto. Door de klap schoot een van de auto's door en raakte een verkeersbord. Deze auto kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand. De gewonde vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Een bestuurder is na een blaastest meegenomen naar het politiebureau. Beide auto's raakten bij de botsing zwaar beschadigd (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).