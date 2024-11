112-nieuws: vrouw gewond bij botsing Tilburg • auto strandt op A58

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

23.53 Vrouw gewond bij botsing Tilburg Een vrouw raakte gisteravond gewond op de kruising van de Vlashoflaan met de Sweelincklaan in Tilburg. Ze zat als passagier in een auto die daar in botsing kwam met een andere auto. Door de klap schoot een van de auto's door en raakte een verkeersbord. Deze auto kwam uiteindelijk in de berm tot stilstand. De gewonde vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Een bestuurder is na een blaastest meegenomen naar het politiebureau. Beide auto's raakten bij de botsing zwaar beschadigd (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).