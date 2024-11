Oscar (7) is klimaatburgemeester en zijn moeder ook: 'Heel stoer'

Hij is een van de jongste klimaatburgemeesters van Nederland, de zevenjarige Oscar Jansen uit Veghel. En ook al is hij jong, hij neemt zijn taak als klimaatburgemeester van Meierijstad uiterst serieus: “Ik wil graag meer aandacht voor de natuur, want planten en dieren zijn belangrijk. We moeten ze helpen en beschermen.”

Tijdens de Nationale Klimaatweek gaat Oscar daarom aan de slag om zwerfafval in zijn buurt op te ruimen. Hij begint in de omgeving van zijn school: De Uilenbrink in Veghel. Samen met andere ouders en kinderen gaat hij met grijpers en vuilniszakken de wijk in. “Als het schoon is, is het beter voor het milieu. Mensen moeten niet zomaar alles in de natuur weggooien”, zegt Oscar.

Zijn moeder Olivia Jansen-Yuen helpt ook mee met deze opruimactie; ook zij is klimaatburgemeester van Meierijstad. “Oscar hielp al mee om de buurt schoon te houden samen met mij", vertelt ze." Tijdens het opruimen van zwerfaval hebben we hele gesprekken. Op een gegeven moment vroeg ik aan hem wat hij later wilde worden. Hij zei toen dat hij ook klimaatburgemeester wilde worden. Waarom wachten tot je ouder bent, het kan ook nu, zei ik. En dat vond hij een geweldig idee en toen heb ik hem opgegeven.”