Werknemers ProRail gaan staken en dat merken we ook in Brabant

Reizigers die woensdagochtend met de trein tussen Eindhoven en Utrecht willen reizen, kunnen mogelijk in de problemen komen. Op de verkeersleidingsposten van ProRail wordt woensdag gestaakt. De NS laat weten dat dit gevolgen kan hebben voor onder meer het traject in onze provincie.

Woensdagochtend wordt gestaakt bij verkeersleidingsposten van ProRail in Amsterdam en Alkmaar. Hierdoor kunnen de treinen op veel plekken in ons land niet rijden. Zelfs in onze provincie zullen reizigers er iets van merken. Zo zullen er op het traject tussen Eindhoven en Utrecht minder treinen rijden. En het treinverkeer in heel Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland ligt woensdag plat.

De NS verwacht dat er ook na de staking nog vertraging en uitval van treinen zal zijn, omdat het opstarten van de dienstregeling tijd kost.

Grotere verkeersdrukte

De ANWB voorspelt dat er woensdagochtend lange files zullen staan, vanwege de staking. Weggebruikers wordt daarom geadviseerd vroeg te vertrekken en de verkeerssituatie goed in de gaten te houden.

"Er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die zeker niet met de trein gaan reizen morgen, en er ook niet op gokken dat de trein later op woensdagmiddag wel rijdt", zegt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie.

Betere cao

Werknemers van ProRail staken voor een betere cao. Vakbond FNV eist een loonsverhoging van 13 procent voor het personeel, maar ProRail vindt dat geen realistische eis. De onderhandelingen tussen FNV en de spoorwegbeheerder zijn daarom vastgelopen.

De vakbond voert daarom actie. Komende weken zijn nog meer stakingen aangekondigd. Zo leggen medewerkers in Utrecht en Amersfoort het werk vrijdag neer. Op 18 november wordt gestaakt in Roosendaal, Rotterdam en Den Haag.