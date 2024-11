Boksicoon Vanderlyde leert senioren fijne kneepjes van de sport

Met drie bronzen medailles op de Olympische Spelen en drie Europese titels is Arnold Vanderlyde (61) een grootheid in de Nederlandse bokshistorie. Dinsdagmiddag kwam hij naar Tilburg-West om een clinic te geven aan een groep senioren. Maar boksen voor 65-plussers, is dat wel een goed idee? “Het is de perfecte sport. Zo lang je in beweging blijft, is de kans dat je wordt geraakt het kleinst. In de ring, maar ook in het leven.”

Aan de rand van de mat staan een aantal schoenen op de grond. De groep 65-plussers staat netjes op hun sokken in een kring te wachten, met hun bokshandschoenen al aan. “Maar heb ik gezegd dat dat moest?”, vraagt de oud-Europees kampioen zwaargewicht op strenge toon. De handschoenen worden weer uitgedaan, waarna Vanderlyde met een glimlach de beginselen van het boksen uitlegt: van voetenwerk en bokstechnieken tot ademhaling.

"Perfect voor hoofd en hart."

De clinic maakt deel uit van OldStars on Tour, een initiatief van het Nationaal Ouderenfonds. Het doel is om senioren in beweging te krijgen en ze kennis te laten maken met de zestien takken van OldStars-sport. “Het is belangrijk om mensen aan het bewegen te krijgen”, zegt Vanderlyde. “Ik vind het geweldig om te doen en zie het enthousiasme. Boksen is één van de beste trainingen. Het is allemaal coördinatie; wat je denkt, moet je omzetten in je lichaam. Perfect voor hoofd en hart.”

Arnold Vanderlyde doet voor, de rest volgt. (Foto: Leon Voskamp)

"Ik gebruik spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had."

Vanderlyde wisselt anekdotes uit zijn rijke sportloopbaan af met het voordoen van oefeningen. Qua bewegen laat hij boksen lijken op dansen. Vervolgens mag iedereen het nadoen. “Ik had altijd wel een beeld van boksen, vooral als ik mannen als Arnold zag huppelen op televisie. Maar boksen is in het echt best zwaar. Ik gebruik spieren waarvan ik niet eens wist dat ik ze had”, zegt Mark Smetsers (72) uit Tilburg, die even bijkomt na een serie stoten. “Vooral nu ik ouder word, is bewegen belangrijk. Als ik te lang stil blijf zitten, ontstaan er lichamelijke klachten. Als je stopt met sporten, ga je je ouder voelen, maar door te sporten kun je ouder worden. Deze uitspraak heb ik altijd in gedachten.” Vanderlyde kijkt tevreden om zich heen en ziet vermoeide gezichten. Met in totaal 254 partijen op zijn naam weet hij maar al te goed wat er nodig is om fit te blijven. “Het lijkt misschien alsof er weinig actie is bij boksen, maar vergis je niet. Het is moeilijk en conditioneel heel zwaar, je moet altijd in beweging blijven.”

"Je kunt blijven boksen tot de finish."

Na drie kwartier zit de clinic erop en vegen de deelnemers de zweetdruppels van hun voorhoofd. “Ik hoop dat ik jullie warm heb gemaakt om de rest van je leven de bokshandschoenen op te pakken. Je kunt blijven boksen tot de finish.”

Aandachtig luisteren naar Arnold Vanderlyde. (Foto: Leon Voskamp)