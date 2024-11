Ryan Joyce verrast en schakelt Michael van Gerwen uit: 'We waren nerveus'

Michael van Gerwen is uitgeschakeld tijdens het Grand Slam of Darts-toernooi in Wolverhampton. De drievoudig wereldkampioen leed dinsdagavond tegen Ryan Joyce zijn tweede nederlaag in de poulefase. Daardoor liep hij een plekje in de achtste finale mis.

De Vlijmenaar, die eerder in de poulefase van het toernooi al een nederlaag leed tegen Gary Anderson, kon ook tegen Joyce niet imponeren. Een 2-0 en een 4-2 achterstand kon Van Gerwen nog rechttrekken, maar in de beslissende leg liet zijn scoringskracht hem in de steek. Joyce, de nummer 35 van de wereld, profiteerde daarvan en gooide 80 uit met twee darts. 'Op bepaalde momenten waren we allebei nerveus'

“We hadden het allebei een beetje moeilijk”, vertelde Joyce na zijn overwinning. "Op bepaalde momenten waren we allebei nerveus, maar ik ben blij dat ik er doorheen ben gekomen." Het is voor het eerst sinds 2010 dat Michael van Gerwen al in de groepsfase van het Grand Slam of Dartstoernooi is uitgeschakeld. 'Mighty Mike' won in zijn carrière dit toernooi al drie keer.