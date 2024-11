Zorgpremies stijgen, die van CZ het meest

Zorgverzekeraar CZ in Tilburg verhoogt het maandbedrag voor de meest gekozen polisvorm - de Zorg-op-maatpolis - met zo'n veertien euro, naar bijna 160 euro. Dat is dinsdagnacht bekendgemaakt. Daarmee is de premie van CZ het hoogst van de grote zorgverzekeraars in Nederland. Ook stijgt de premie van de verzekeraar het meest in vergelijking met andere grote verzekeraars.

De grote zorgverzekeraars wachtten tot het allerlaatste moment met het bekendmaken van hun premies, tot vlak voor het verstrijken van de deadline. Volgens analisten deden ze dit om de bedragen uit handen van de concurrentie te houden.

De zorgpremies van de grootste Nederlandse zorgverzekeraars in 2025 zijn als volgt: CZ: 160 euro (+ 14 euro ten opzichte van 2024)

Menzis: 156,25 euro (+ 9,50 euro)

Zilveren Kruis: 156,25 euro (+ 8,80 euro)

VGZ: 151,90 euro (+ 12,00 euro) Deze vier zorgverzekeraars hebben het grootste deel van de markt in handen. Ongeveer 85 procent van de Nederlanders is bij een van deze verzekeraars, of een onderliggend label, verzekerd.