Zorgpremies stijgen, kijk hier hoe het zit bij de grootste verzekeraars

Zorgverzekeraar CZ in Tilburg verhoogt het maandbedrag voor de meest gekozen polisvorm - de Zorg-op-maatpolis - met zo'n veertien euro, naar bijna 160 euro. Dat is dinsdagnacht bekendgemaakt. Daarmee is de premie van CZ het hoogst van de grote zorgverzekeraars in Nederland. Ook stijgt de premie van de verzekeraar het meest in vergelijking met andere grote verzekeraars.

Deze vier zorgverzekeraars hebben het grootste deel van de markt in handen. Ongeveer 85 procent van de Nederlanders is bij een van deze verzekeraars, of een onderliggend label, verzekerd.

CZ-groep, met 4,1 miljoen verzekerden de op een na grootste zorgverzekeraar van Nederland, benadrukt dat de betaalbaarheid van de zorg en het tekort aan zorgmedewerkers grote uitdagingen vormen voor de toekomst.

"Ingrijpende veranderingen in de zorg zijn nodig, maar met de juiste keuzes is er gelukkig ook veel mogelijk”, stelt bestuursvoorzitter Joep de Groot van CZ. Het gaat hierbij volgens hem wel soms ook om moeilijke en impopulaire keuzes. Zoals het kiezen tussen een duur geneesmiddel voor een kleine groep mensen of minder dure geneesmiddelen waarmee je een grotere groep kunt helpen. En de keuze waar je je beschikbare mensen inzet.

Kosten voor zorg nemen toe

De kosten van de zorg nemen volgend jaar verder toe, waardoor een premiestijging volgens De Groot onvermijdelijk is. "Een premiestijging is geen prettige boodschap, maar er is wel een goede verklaring voor. Vooral door de vergrijzing gaan we steeds meer zorg gebruiken. Daarnaast zien we dat de zorg duurder wordt door een stijging van de loonkosten en door nieuwe behandelingen.”

Hij benadrukt het belang om bijvoorbeeld maximaal in te zetten op de mogelijkheden die de digitalisering biedt. "Verregaande digitale samenwerking en de inzet van thuismonitoring maken het mogelijk voor patiënten om meer zorg thuis te ontvangen en chronische ziekten beter onder controle te houden”, legt hij uit.

'Kijken wat echt nodig is'

Daarnaast staat volgens de bestuursvoorzitter van CZ het voorkomen van zorg centraal. "Als er toch hulp nodig is, is het van belang om te kijken wat echt nodig is. Medische zorg blijkt dan niet altijd de beste oplossing. Zo heeft eenzaamheid fysieke klachten als gevolg, maar soms is vrijwilligerswerk of een buddy dan een betere oplossing dan medische zorg."