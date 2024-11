Kinderen met een zwaar verleden komen tot rust in dit gezinshuis

Kinderen met zware problemen komen volgens Cor Strik nog te vaak in gewone pleeggezinnen, terwijl ze eigenlijk meer zorg nodig hebben. Daar kwamen hij en zijn partner Frans jaren geleden achter, toen ze drie pleegkinderen opvingen. Noodgedwongen besloten ze een gezinshuis te starten in Ravenstein. Hier kregen de kinderen de professionele zorg die ze nodig hadden. Tijdens de Week van de Pleegzorg vertelt Cor over deze ingrijpende, maar noodzakelijke beslissing.

“We gingen van 0 naar 3 kinderen binnen één dag”, blikt Cor (51) terug op de dag dat hij en Frans (63) pleegouders werden. Aan de keukentafel vertelt Cor hoe ze oorspronkelijk over adoptie nadachten, maar toch voor pleegzorg kozen. “Waarom zouden we een kindje naar Nederland halen als er hier zoveel kinderen in nood zijn.” Zo kwamen in 2011 twee broertjes (7 en 3) en hun zus (9) bij hen wonen. Maar na een jaar bleek dat reguliere pleegzorg niet genoeg was voor deze kinderen. “Jeugdzorg had hun problemen enorm afgezwakt. Ze hadden een rugzak vol met trauma’s en beperkingen.” Cor en Frans kregen de keuze: de kinderen loslaten of een gezinshuis starten. Dit zou betekenen dat ze zich moesten laten opleiden om professionele zorg te bieden. Ze kozen voor het gezinshuis, zodat de kinderen die al eerdere pleeggezinnen hadden gehad, bij hen konden blijven. “Het is moeilijk voor hen om zich veilig te voelen bij nieuwe mensen, omdat ze vaak bang zijn om opnieuw verlaten te worden. Als wij hen weer zouden laten gaan, zouden er drie kinderen naar de klote gaan”, zegt Cor.

“Niemand is 40 uur in de week vader of moeder.”

Inmiddels wonen Cor en Frans al jaren met hun drie pleegkinderen en twee eigen kinderen in de oude pastorie in Ravenstein. “Onze pleegkinderen waren bang dat de andere twee voorgetrokken zouden worden, maar inmiddels hebben ze ervaren dat zij gelijk zijn.” Toch zijn er ook verschillen: wat met hun eigen kinderen soms makkelijk gaat, kost bij de andere drie meer tijd en geduld. Cor geeft als voorbeeld als de dag onverwachts anders gaat. De verwerking van emoties gaat altijd met kleine stapjes. “Denk aan ineens even boodschappen doen. Met onze eigen kinderen is dat geen probleem, maar bij de anderen was vroeger zelfs het vertrek uit huis al een grote uitdaging. Als de voorspelbaarheid wegvalt, voelt veel voor hen als onveilig.” Omdat de kinderen veel begeleiding nodig hebben, is gezinsouder zijn een fulltime baan. Dit verschilt van reguliere pleegzorg, waar ouders er vaak een baan naast hebben. “Ik zie het niet als werk, maar als ouderschap. Niemand is 40 uur in de week vader of moeder. Dat ben je ook continu”, zegt Cor. “Maar het verschil is dat ik 's avonds nog moet opschrijven wat er die dag is gebeurd. Alles moet vastgelegd worden, omdat je als gezinshuis een zorginstelling bent, ook al voelt het niet zo.”

“Wat had ons leven simpel kunnen zijn.”