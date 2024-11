Gewapende overval bij tankstation, voor tweede keer in vier dagen

Bij het tankstation van de Esso aan de Limburglaan in Eindhoven is woensdagochtend een gewapende overval gepleegd. De dader is met een onbekende buit op de vlucht geslagen. Afgelopen zondag werd dit tankstation ook overvallen.

Niemand is gewond geraakt bij de overval, laat de woordvoerder van de politie weten. De dader wordt nog gezocht. Hij liep weg richting de Hastelweg, richting de winkel van Intersport. Daar zou hij een gangetje zijn ingelopen. Het gaat om een man die op het moment van de overval een zwarte regenjas met capuchon droeg en daaronder een vest met een witte rits. Verder droeg hij een donkere pet, een blauwe trainingsbroek, zwarte schoenen en grijze handschoenen. In het signalement van Burgernet wordt nadrukkelijk verzocht om niet zelf actie te ondernemen. Nog een overval

Hetzelfde tankstation werd zondagavond ook overvallen. Een gemaskerde man met mes bedreigde toen twee medewerkers. Hij eiste geld en ging er daarna vandoor. Die dader is nog niet gevonden.