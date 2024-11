Blokkers blijven open, maar winkelketen is failliet verklaard

Winkelketen Blokker is failliet verklaard door de rechter. Dat maakte het bedrijf woensdag zelf bekend. Blokker heeft tientallen filialen in Brabant. De winkels blijven voorlopig tot eind van het jaar open. Bestellen via de webwinkel kan niet meer.

De winkels blijven vooralsnog open met het oog op een mogelijke verkoop van Blokker, zo laten de curatoren weten. Het is niet meer mogelijk om producten terug te brengen.

Blokker vroeg vorige week uitstel van betaling aan, omdat het bedrijf in acute geldnood zat. Het 128 jaar oude winkelbedrijf kampte de afgelopen jaren met miljoenenverliezen.

400 winkels, 3500 medewerkers

Bij Blokker werken ruim 3500 medewerkers. De winkelketen heeft in Nederland bijna 400 winkels, inclusief 45 franchisefilialen die buiten het faillissement vallen.

Eerder dit jaar kreeg Blokker nog 35 miljoen euro krediet van de Amerikaanse geldschieter The Gordon Brothers. Maar uit het jaarverslag dat afgelopen zomer verscheen van Mirage Retail Group, het moederbedrijf, werd al duidelijk dat het in het najaar van 2024 opnieuw spannend zou worden. Vorige week werd gezegd dat onvoorziene tegenvallers de ambitieuze plannen hadden vertraagd.

Toenemende concurrentie

De winkels van Blokker zijn verspreid door heel Nederland en zijn vaak een vaste waarde in de winkelstraten van stads- en dorpscentra. Maar toenemende concurrentie van prijsvechters als Action en grote webwinkels maakt het Blokker al jaren lastig.

Oprichting Blokker

Blokker werd in 1896 in Hoorn opgericht door Jacob Blokker en zijn vrouw Saapke, als 'De goedkope IJzer- en Houtwinkel'. In de jaren dertig openden de zoons van Jacob en Saapke onder de naam Gebroeders Blokker winkels in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. Bij de derde generatie werd het familiebedrijf een landelijke winkelketen.

De familie Blokker is geen eigenaar meer. Mirage Group Retail nam de toen verlieslatende keten in 2019 over. Van het moederbedrijf blijft nu weinig over. Kortgeleden kondigde het concern aan speelgoedketen Intertoys te verkopen. Vorig jaar ging een ander dochterbedrijf, elektronicawinkelketen BCC, failliet.

Douwe Egberts-punten

Het bankroet van Blokker betekent niet dat Douwe Egberts-punten niets meer waard zijn. Het koffiemerk liet vorige week al weten zijn spaarprogramma voor klanten door te zetten, ook als de samenwerking met Blokker stopt. In dat geval gaat de koffieproducent op zoek naar een nieuwe partner waar mensen Douwe Egberts-zegels kunnen inruilen voor huishoudelijke spullen zoals koffiekopjes of theeglazen.