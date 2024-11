Dennis brak meer dan 100 botten, maar werd succesvol topsporter

Door een bindweefselziekte liep hij in zijn leven al meer dan honderd botbreuken op. Toch haalt Dennis van den Boomen (36) uit Reusel alles uit het leven, waaronder een succesvolle carrière als rolstoelhockeyer. Na twee gewonnen WK’s en vijf Europese titels stopt hij bij TeamNL, maar in competitieverband gaat hij wel verder. “Ik heb alles gewonnen wat ik kon winnen, nu wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden.”

Via zijn lagere school in Tilburg kwam hij op jonge leeftijd in aanraking met Powerchair Hockey. Dat speelde hij al een paar jaar in een elektrische rolstoel zonder dat zijn ouders het wisten. “Totdat ze van school vroegen of ik mee wilde doen aan een toernooi, toen moest ik het thuis wel vertellen.”

Vooral in zijn kinderjaren werd Dennis geteisterd door botbreuken. “Mijn botten zijn heel zwak en ik breek ze snel. Gelukkig is het nu best wel stabiel. Overigens kijk ik wel goed terug op mijn jeugd, ik weet niet anders.”

Vader Henrie was nogal verrast. “’Hockey, hoe kom je daar nou bij?’, was zijn eerste reactie. "Ik had een beeld van slaan met een houten stick en of dat nou zo slim is als je vaak iets breekt?” Hij las zich in over de sport en was enthousiast. Inmiddels is hij voorzitter van GP Bulls in Eindhoven, de club waar zijn zoon speelt.

Bij rolstoelhockey nemen twee teams het tegen elkaar op om zoveel mogelijk te scoren. De ploegen zijn een mix van mannen en vrouwen met allerlei fysieke beperkingen. De bal is van een lichter materiaal en spelers gebruiken een stick of een ander hulpmiddel aan de rolstoel. “Ik vond het een geweldige sport en bleek er best goed in te zijn. Op mijn elfde mocht ik meetrainen met het Nederlands team. Dat is heel jong, maar het is een relatief kleine sport”, zegt Dennis.