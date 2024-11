Kogel is door de kerk, deze flats gaan plat: 'Het was dit of renoveren'

Bewoners van vier flats in Hintham, in de gemeente Den Bosch, hebben woensdagmorgen te horen gekregen dat ze daar vanaf april volgend jaar weg moeten. De flats, met in totaal 391 woningen, worden namelijk gesloopt.

Woningbouwstichting JOOST stelt dat de flats met technische problemen kampen en stond voor een keuze. "We hadden twee opties: een ingrijpende, hele grote renovatie of sloop en nieuwbouw." Uit onderzoek is volgens JOOST gebleken dat dat laatste de beste optie is: "Renovatie zou een enorme investering betekenen, en zelfs dan zouden niet alle technische problemen opgelost worden. Zo zijn de appartementen nu niet goed geïsoleerd. Daarnaast betekent renovatie alsnog dat bewoners voor een lange tijd hun huis uit moeten." "Met nieuwbouw kunnen we wel alles goed aanpakken", stelt de woningbouwstichting verder. "We hebben dit besluit niet lichtvaardig genomen. Ook wij vinden het heel bijzonder dat we zoveel gaan slopen." Daarbij belooft JOOST dat er nieuwe flats gebouwd zullen worden met 'energiezuinige betaalbare sociale huurappartementen'. Bovendien denkt de verhuurder dat er meer woningen dan eerst in passen. De aangekondigde sloop betekent dat een deel van de huurders vanaf april 2025 moet verhuizen, ze hebben hier vervolgens twee jaar voor. Want de sloop van de eerste flat staat voor 2027 gepland. De andere gebouwen volgen in 2029, 2031 en 2033.

"Het is koud, dus ik kan er alleen maar op vooruitgaan."

De woonstichting belooft ook bewoners te helpen met het zoeken naar een nieuwe plek. Ook krijgen zij voorrang om terug te keren in de nieuwe flats wanneer deze er staan. In de wijk lopen medewerkers woensdag rond om vragen te beantwoorden. Ook zijn er folders met informatie opgehangen. "Best een net bericht", zegt een jongere bewoner daarover. "Maar dat zorgt natuurlijk niet voor minder onrust." Ze geeft aan dat ze veel buren heeft die ouder zijn of een lager inkomen hebben. Die zouden het jammer vinden weg te moeten, omdat ze al lang op dezelfde plek wonen. "Ongeveer een jaar geleden werd er gezegd: we gaan het misschien slopen, misschien ook niet. Tot we vanochtend opeens het nieuws te horen kregen."