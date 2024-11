Vaste klanten nog snel even naar Blokker: 'We gaan het missen'

Het is woensdagmiddag een komen en gaan van klanten bij het failliet verklaarde Blokker. Veel mensen willen nog snel hun slag slaan of Douwe Egberts-punten verzilveren. Bij de Blokker in het centrum van Gemert komt een echtpaar naar buiten met een nieuwe waterkoker: "Die hadden we bijna gratis met onze punten."

De man met de waterkoker gaat Blokker missen. "Ja, we lopen er regelmatig naar binnen om te kijken, staat er iets leuks en dan nemen we het mee." Waar ze heengaan als Blokker niet meer bestaat, dat weet hij nog niet. "Er zijn wel soortgelijke winkels, maar die hebben niet het assortiment dat Blokker heeft. De kwaliteit en de keuze zijn groot. Je kon er bijna overal voor terecht, voor huishoudelijke artikelen, maar ook voor cadeautjes."

Stofzuigerzakken

Ook zijn vrouw betreurt dat het einde van Blokker in zicht is. "Ja, ik vind het wel jammer. Ik ging er altijd van alles halen, zoals stofzuigerzakken. Als je snel iets nodig hebt, dan loop je hier even naar binnen." Ze is een echte Blokkerfan. "Ik ga ooit naar de Action, maar dat kan je het bijna meteen in de vuilnisbak gooien", zegt ze lachend. Ze zegt het grote assortiment en de kwaliteit van Blokker te gaan missen.

"Het is jammer maar helaas, er gaan heel winkels failliet op het moment", zegt een man die de Blokker uit komt lopen. "Ja, de producten die wij nodig hebben voor in huis, die halen wij meestal hier. Waar moeten wij dadelijk nog naartoe? Internet en online shoppen maken alles kapot!". Hij wijst op een speelgoedwinkel iets verderop in de straat die binnenkort ook de deuren sluit.

Douwe Egberts-punten

Een vrouw die nog snel naar binnenrent om haar Douwe Egberts-punten te verzilveren is minder rouwig om het einde van de Blokker en gaat de winkel niet missen: "Ik denk het niet echt, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn genoeg andere winkels die ongeveer dezelfde spullen verkopen. En inderdaad, online kan je ook alles kopen."

Dan komt er een echtpaar aanlopen dat echte Blokkerfan is. "Ik ga het zeker missen, want ik kom er vaak", zegt de vrouw. "Het is een gezellige winkel en ze hebben alles." Dat je bij andere winkels vaak goedkoper uit bent, dat gelooft de vrouw niet. "We gaan alles missen, want het is een mooie winkel, toch?", vult haar man aan.

Dan lopen ze naar binnen om nog snel koffiekopjes te kopen, die je volgens de vrouw alleen bij Blokker ziet. Zwart van binnen en zwart van buiten. Voor Blokker zelf breken ook zware tijden aan. De franchisenemer in Gemert laat weten dat hij hart heeft voor de zaak en voor zijn klanten en dat de service als vanouds blijft.