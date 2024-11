Vragen over darmkanker: kijk uitzending met specialisten Catharina terug

Omroep Brabant had samen met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een live-uitzending over darmkanker. In deze uitzending hebben oncologen vragen beantwoord van kijkers over darmkanker, een van de meest voorkomende vormen van kanker die ook bij jongere mensen toeneemt. Kijk hier de uitzending terug.

