Deze minima kraken harde noten over armoedeboek van Esmah Lahlah

Esmah Lahlah, oud-wethouder en huidig Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA, heeft een boek geschreven over armoede en haar ervaringen daarmee in Tilburg. In het boek ‘We hebben het over mensen’ vertelt ze waar ze tegenaan is gelopen toen ze wethouder bestaanszekerheid was en zo de armoede moest bestrijden. Karen van den Andel en Wilma Geerincks van de Tilburgse Quiet community, een belangenvereniging voor mensen in financiële nood, hebben op verzoek van Omroep Brabant het boek gelezen en geven hun ongezouten mening.

Het boek leest wel lekker weg, vindt Karen, die als ondernemer de fantasiewebsite Fantasize.nl uitgeeft. Maar van de opbrengst van die site kan ze nog niet leven. Door het nemen van verkeerde beslissingen, zakelijke beslissingen, is ze in de schulden beland.

Het boek van Esmah Lahlah bestaat uit twee delen. In deel 1 geeft Lahlah haar visie op de manier waarop de overheid met armoede moet omgaan en hoe dat nog vaak verkeerd gaat. In deel 2 staan verhalen van gewone Tilburgers in de bijstand die indruk op de oud-wethouder hebben gemaakt.

Karen van den Andel (50) zit al heel erg lang in de bijstand in Tilburg. Ze deelt haar huis met zeven katten. “Juist als je in de armoede leeft, heb je je huisdieren nodig”, zegt ze. “Ze oordelen niet en geven je zoveel terug.” Ze las het boek van Esmah Lahlah met veel interesse. Als socialist, van huis uit, is ze kritisch op de inhoud. “Ik mis de evenredige aandacht voor alleenstaanden, maar ook voor ouderen. Ze gaat heel vaak uit van gezinnen met kinderen. Kinderarmoede doet het sowieso goed in Den Haag, maar daarmee sla je een hele grote groep mensen over.”

Het andere Quietlid is Wilma Geerincks. Zij weet heel goed hoe het voelt om weinig geld hebben. Ze is beeldend kunstenaar van oorsprong, maar koos er op een gegeven moment voor om vooral voor haar kind te zorgen. Jaren zat ze dan weer wel en dan weer niet in de bijstand. Sinds een tijdje heeft ze AOW, dat is net iets meer dan bijstand. Ze is fan van Esmah Lahlah, en ondanks dat ze in bed ligt met corona, heeft ze het boek in een mum van tijd uitgelezen. “Ik vind het een heel lief boek, met een en al liefde geschreven”, zegt Wilma als eerste. Maar daar voegt ze meteen aan toe: “Het is zo mooi, het is misschien wel te idealistisch voor deze wereld, deze snoeiharde wereld.”

Esmah Lahlah laat in het boek zien waar het fout loopt in het armoedebeleid en hoe dat beter kan. Ze heeft het ook over de maand die ze in de bijstand heeft gezeten om te voelen wat dat betekent. Het gaf haar landelijke bekendheid.

Wilma Geerinckx vindt het bijzonder dat Lahlah het toch maar gedaan heeft, die ene maand. “Ik denk dat mensen zoals Esmah hard nodig zijn in Den Haag. Omdat ze misschien een van de weinige mensen is, die de menselijkheid vooropstelt. Maar Quietmember Karen werd juist boos om dat stukje in het boek. “Dat is voor mij totaal niet geloofwaardig. Ze heeft niet met controles te maken gehad, met informatieplicht en ze wist dat na een maand haar hoge inkomen weer gestort werd.”