Verouderd vakantiepark De Wildhorst gaat op de schop, bewoners moeten weg

De bewoners van De Wildhorst in Heeswijk-Dinther moeten op zoek naar een andere stek. Het verouderde recreatiepark gaat op de schop. Er komen ongeveer tweehonderd nieuwe vakantiehuizen en permanente bewoning is niet toegestaan. Dat heeft de gemeente Bernheze deze week laten weten aan de bewoners en omwonenden van De Wildhorst.

De boodschap van de gemeente komt niet als een verrassing. In 2021 keurde de gemeenteraad een toekomstvisie voor De Wildhorst goed. Het oudbakken recreatiepark dat dateert uit de jaren vijftig van de vorige eeuw, moet veranderen in een 'natuurvriendelijk en duurzame plek waar mensen kunnen ontspannen, genieten van de natuur en elkaar ontmoeten'.

Of de huidige bewoners daar ook zo over denken, valt te bezien. Volgens de laatste telling in de zomer van 2024, wonen er 93 eigenaren van een vakantiehuis op het recreatiepark. Aangevuld met 303 arbeidsmigranten.

De bijna 400 bewoners vullen samen 166 van de in totaal 346 kavels. Ruim de helft van het 25 hectare grote recreatiepark staat leeg. In combinatie met slecht beheer, groeide De Wildhorst zo afgelopen jaren uit tot een zorgenkind van de gemeente Bernheze die zelf het grootste deel van het park in eigendom heeft.

Leed

Om verdere verloedering tegen te gaan, werd begin 2023 een overeenkomst gesloten met Zeelberg Architectuur. Dat bureau ziet wel brood in een renovatie van het recreatiepark. Eigenaar Jan-Paul Bron realiseert zich dat een ingrijpende verbouwing van het park pijn veroorzaakt. “Ik hoop dat we met zo weinig mogelijk leed een goed plan voor elkaar krijgen", zo liet hij vorig jaar aan Omroep Brabant weten.

Van zwaar verdriet was dinsdagavond niet veel te merken, toen circa 60 vaste bewoners tijdens een informatieavond door de gemeente werden geïnformeerd. "Ze wisten allemaal al wat er ging komen. De meeste bewoners hadden vooral persoonlijke vragen. We gaan dan ook met iedereen in gesprek", aldus een woordvoerder van de gemeente. Na het informeren van de bewoners, volgt woensdagavond een bijeenkomst voor ongeveer 60 omwonenden van De Wildhorst.

Nadenken over toekomst

Heel concreet met informatie kan de gemeente nog niet zijn. De bouwplannen worden in december door de commissie Ruimte& Leefbaarheid besproken. Begin 2025 wordt een definitieve overeenkomst met Zeelenberg gesloten. De boodschap die de gemeente tijdens de informatieavonden vooral wil meegeven aan de betrokkenen: 'ga nadenken over de toekomst'.

Geen leegloop

Dat dringende verzoek lijkt nodig. Sinds de toekomstvisie van het recreatiepark in 2021 werd goedgekeurd, is geen leegloop op gang gekomen. Nu stelt de gemeente een overgangsperiode van mogelijk twee jaar in het vooruitzicht. "Zodat huidige bewoners de tijd hebben zich te oriënteren op een nieuwe woonplek”, aldus wethouder Edwin Daandels. “De verantwoordelijkheid voor het vinden van een nieuwe woonplek ligt eerst bij de inwoners zelf; wij bieden ondersteuning waar nodig is.”

Overgangsperiode

Van de 93 huidige eigenaren beschikken er acht of negen over een officiële gedoogbeschikking om op De Wildhorst te wonen. De gemeente wil met deze kleine groep persoonlijke afspraken over hun vertrek maken.

Een precieze datum dat het park leeg moet zijn, ligt nog niet vast. "Wanneer de overgangsperiode precies ingaat, hangt helemaal af van de voortgang van het project", vult de woordvoerder van de gemeente aan. Volgens haar zou het zomaar drie jaar kunnen duren voordat de laatste bewoners zijn vertrokken. De gemeente verwacht geen langslepende rechtszaken.