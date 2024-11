Ongeluk op de A27 zorgt voor flinke vertraging

Door een ongeluk bij Werkendam stond er woensdagmiddag een lange tijd een flinke file op de A27. Tussen Noordeloos en Werkendam was de vertraging ruim een uur. De linkerrijstrook was dicht, maar is inmiddels vrijgegeven.

Een berger is opgeroepen en was ter plaatse, laat Rijkswaterstaat weten. Naast auto's die moesten worden opgehaald, lag er ook veel glas en nog andere brokstukken op de weg.