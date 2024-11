Twee vrouwen op fiets geschept door auto, een vrouw zwaargewond

Een vrouw achterop een fiets is zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Waalwijk. Dat gebeurde rond half zes woensdag in de Grotestraat. De bestuurster van de fiets raakte minder ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk.

Omstanders zagen de vrouw oversteken, met nog iemand achterop. Het tweetal werd vervolgens geschept door een auto. De klap was zo fors dat de twee die op de fiets zaten meters van elkaar terechtkwamen op het wegdek. De vrouw die zwaargewond raakte, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Grotestraat werd deels afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen.