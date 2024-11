Zo ziet lichtfestival GLOW in Helmond eruit

Het altijd drukbezochte GLOW - een lichtfestival met haar oorsprong in Eindhoven - is dit jaar voor het eerst te zien in Helmond. En, het trekt al redelijk wat bezoekers. We nemen je mee langs de lichtwerken in de Helmondse binnenstad, die in en rond Theater het Speelhuis te zien zijn.

1. Universumbollen

Op het Speelhuisplein staan vier grote planeten met een doorsnede van liefst vier meter. Zij vertegenwoordigen de aarde, de maan, Mars en Saturnus. De fotogenieke bollen trekken heel wat bekijks van voorbijgangers. Mensen willen de planeten toch even van dichtbij bekijken, en er tussendoor wandelen.

Universumbollen bij GLOW in Helmond (foto: Anouk Lambregts).

2. The FLow

Op de gevel van een huis, vlak naast het theater, vind je The Flow. Hier zie je oneindige projecties van Ruben Esterik, die het gebouw tot leven brengen. Bij dit lichtwerk kun je genieten van verschillende kleuren, vormen, bewegingen en muziek. Het is eigenlijk een gave film op de gevel van een huis, zoals we ze van GLOW in Eindhoven al kennen.

Projecties op gevel bij GLOW in Helmond (foto: Anouk Lambregts).

3. 100 jaar Carp-woningen

Deze speciale woningen zijn 100 jaar oud. Voor de gelegenheid wordt tijdens GLOW dit jaar de oude blauwdruk van de panden op de gevels geprojecteerd. Wat dit kunstwerk ook speciaal maakt, is de iconische vorm van de huizen. Die worden door middel van de projecties nóg specialer. Let op! Voor dit kunstwerk moet je wel even zoeken, je moet namelijk vanaf het theater nog de hoek om naar de Steenweg.

Carp-woningen Helmond (foto: Loes Willemsen).

4. Kinderproject De Ruimtereiziger

Voor dit kunstwerk hebben ruim 1100 Helmondse leerlingen fantasieplaneten en ruimtewezens geknutseld, die opgelicht worden in de foyer van Theater het Speelhuis. Leuk feitje: dit project is op álle locaties van GLOW 2024 te zien, in steeds een ander jasje. In totaal hebben ongeveer 10.000 basisschoolkinderen mee geknutseld aan alle werken. Eenzelfde soort project in Eindhoven kun je bewonderen in de Rabobank.

Project 'Ruimtereizigers' bij GLOW in Helmond (foto: Anouk Lambregts).

5. De Kosmonaut

Op de toren van Theater het Speelhuis worden illustraties geprojecteerd uit het boek 'De Kosmonaut' van schrijver en stripmaker Jan Vriends. Om het grootse gevoel van deze projectie écht goed te ervaren, kun je het beste zelf gaan kijken. Het gehele kunstwerk past namelijk niet op één plaatje.

De toren van Theater het Speelhuis bij GLOW in Helmond (foto: Anouk Lambregts).