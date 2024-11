Deze Brabanders doen mee aan het 25ste seizoen van Wie is de Mol?

De kandidaten voor het nieuwe seizoen van het populaire televisieprogramma Wie is de Mol? zijn donderdagochtend bekendgemaakt, en er zitten twee Brabanders bij. Acteur Teun Luijkx uit Oerle en voormalig commando Ray Klaassens uit Helmond vertegenwoordigen onze provincie in het 25ste seizoen van het programma.

Acteur Teun Luijkx groeide op in Oerle, een dorp in de gemeente Veldhoven. Luijkx was ooit met regelmaat op de theaterplanken te vinden, maar is tegenwoordig vooral bekend van films. In 2022 speelde hij in Het jaar van Fortuyn. Recent is hij vooral bekend als Eric uit de Videoland-serie PATTY, een gedramatiseerde versie van het levensverhaal van Patty Brard.