Drukste spits van het jaar: Brabant was onbereikbaar

Het was ontzettend druk op de noordelijke snelwegen richting Brabant. Overal stonden lange files. Al nemen de files in het begin van de avond af. Zowel op de A29, A16, A27, A2 en de A50 stond het verkeer hopeloos vast.

De A27 was donderdagmiddag dicht in de richting van Breda vanwege een ongeluk bij de Merwedebrug. Er stond ook veel verkeer stil op de snelwegen A15 en A2 richting Den Bosch. Via de A16 richting Breda leverde ook veel vertraging op. En op de A50 kon je beter ook niet komen.

Ongeluk op de A27

Voor de brug bij Gorinchem stond een lange tijd een file van 7 kilometer richting het zuiden. In de andere rijrichting stond een kijkersfile. De weg is inmiddels vrijgegeven.

Sommige mensen die in de file stonden, zijn uit hun voertuigen gestapt. Ze liepen op de afgesloten snelweg en maakten her en der praatjes met elkaar.

Omleiding

Verkeer richting Breda werd aangeraden om te rijden via Den Bosch, dit via de A2 of de A59. Al liep hier de file ook flink op, vanwege de drukte. Maar via Dordrecht naar Breda over de A16 was ook geen pretje. Daar stonden de wegen ook een lange tijd vol.