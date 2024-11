Ongeluk op snelweg A27 zorgt voor flinke file, weg dicht

De A27 is donderdagmiddag dicht in de richting van Breda vanwege een ongeluk bij de Merwedebrug. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en hoelang de snelweg dicht blijft.

Voor de brug staat een file van 7 kilometer richting het zuiden. In de andere rijrichting staat een kijkersfile. Beide files lopen op. Sommige mensen die in de file staan zijn inmiddels uit hun voertuigen gestapt. Ze lopen op de afgesloten snelweg en maken her en der praatjes met elkaar. Omleiding

Verkeer richting Breda wordt aangeraden om te rijden via Den Bosch, dit via de A2 of de A59.