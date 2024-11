Bewoners zijn het racen in hun straat beu en controleren zelf de snelheid

Bewoners van de Koningsweg in Den Bosch zijn het racen in hun straat meer dan beu. Sinds 2022 geldt een maximum snelheid van 30 kilometer per uur, maar bijna niemand houdt zich daar aan. Omdat de gemeente in hun ogen te weinig doet, meten ze nu zelf met een lasergun de snelheid. “Deze week heb ik een pieksnelheid meegemaakt van 87 kilometer per uur”, vertelt bewoonster Michele van den Heuvel.

De Koningsweg werd zo’n twee jaar geleden aangepakt om de leefbaarheid van de bewoners te verbeteren. De maximumsnelheid ging terug van 50 naar 30 kilometer per uur. Maar volgens buurtbewoner Michele van den Heuvel is er eigenlijk weinig veranderd: “Ze rijden net zo hard als voorheen, er rijden net zo veel auto’s en het is er net zo gevaarlijk”. Slechts een handjevol mensen rijdt 30 kilometer per uur, zegt ze. "De rest niet. Ook bussen en taxi’s niet.”

"Handhaving op snelheid is geen bevoegdheid van de gemeente."

Bovendien zorgt het verkeer voor geluidsoverlast, trillingen in de huizen en de voorgevels. Van den Heuvel heeft al meerdere keren bij de gemeente aangeklopt met het verzoek te handhaven op de maximumsnelheid, maar krijgt daar nul op het rekest. "Handhaving op snelheid is geen bevoegdheid van de gemeente. Het Openbaar Ministerie gaat over de structurele flitsers en focust zich daarbij op 50- en 80-wegen waar snelheid een grotere impact heeft op de afloop van ongevallen én bij kruispunten met verkeerslichten", schrijft de gemeente Den Bosch in een reactie. "Het staat de politie echter vrij om naar eigen inzicht, afweging en prioritering wél te handhaven, maar dat heeft in de praktijk meestal een zeer incidenteel karakter." Om aan te kunnen tonen dat er na de aanpassingen weinig is veranderd, hebben de buurtbewoners via Veilig Verkeer Nederland een lasergun gekregen. Ze zijn afgelopen week begonnen met het meten van de snelheden van het verkeer. "We zijn het zat, dus dan gaan we zelf maar meten. "

"Als automobilisten ons zien staan, gaan ze meteen op de rem."

Buurtbewoner Nico van den Heuvel legt uit dat ze zich tijdens de snelheidscontrole verdekt op moeten stellen: "Bij voorkeur achter een hoog busje. Als automobilisten ons zien staan, gaan ze meteen op de rem". En voor je het weet, staat de controle aangemeld in de app Flitsmeister, zoals ook afgelopen dinsdagochtend al snel het geval was. Ook wordt het aantal voertuigen dat per uur over de Koningsweg rijdt geteld. Dat zijn er volgens van den Heuvel veel te veel: “We hebben geturfd en gemiddeld komen we uit op tussen de 1000 en 1100 auto’s per uur.” De gemeente wil daar tussen 2027 en 2028 verandering in gaan brengen. Volgens de plannen moet er ter hoogte van het station een knip komen in de weg om doorgaand verkeer te weren van de binnenstadsring. Bewoonster Van den Heuvel is daar blij mee, maar wil nog niet te vroeg juichen. “Dat is natuurlijk super, maar ik moet het nog maar zien gebeuren.” Ze roept de gemeente op in de tussentijd tijdelijke maatregelen te treffen. "De Koningsweg nodigt nu namelijk nog te veel uit om harder te rijden dan 30 kilometer per uur." De gemeente reageert dat zij ziet dat de snelheid over het algemeen wel degelijk lager is dan vóór de herinrichting. "Daarnaast is de straat voor voetgangers en fietsers goed over te steken. Ingrijpende maatregelen hebben negatieve effecten op de wenselijke bereikbaarheid van bestemmingen door hulpdiensten én het wenselijke minimumniveau van snelheid voor het busverkeer. Ook leiden steilere drempels juist tot geluidsoverlast en trillingen."