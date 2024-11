Kleinzonen geven kampspullen van oorlogsgevangene 'terug'

De kleinzonen van gevangene Roel Bleeker hebben een zelfgemaakt vliegtuigje en andere spullen geschonken aan Kamp Vught. Verzetsman Bleeker maakte deze in de oorlog toen hij daar vastzat.

Bleeker, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet zit, is geen bange man. 's Nachts trekt hij er op uit om huizen van NSB'ers te bekladden. Ook verspreidt hij illegale krantjes. Dat gaat goed tot 1943, wanneer hij wordt opgepakt. Hij komt op 30 maart 1943 in Kamp Vught terecht. Daar krijgt hij kampnummer 5847.

Stiekem maakt Bleeker onder werktijd drie vliegtuigmodelletjes. Dat doet hij met ijzerdraad. Ook werkt hij aan twee servetringen, gedecoreerd met bestek. "Die zijn vakkundig gemaakt", concludeert het centrum. "Met gevoel voor vorm en ze zijn nog goed intact."

De vliegtuigjes komen in de slaapkamer van zijn zoon Johnny te hangen. Jaren later is er nog maar een exemplaar van over. Kleinzonen George en Roel besluiten het werkje terug te brengen naar waar die is gemaakt: in Vught.

Een jaar later mag hun grootvader het kamp verlaten, om gezondheidsredenen. Hij neemt ook het stukje stof mee waarop zijn kampnummer staat. George en Roel hebben de kampspullen van Bleeker samen met wat papieren geschonken. Belangrijk, stelt het herinneringscentrum. "Oude documenten blijven niet eeuwig behouden in een gewone kast. Daar is een geklimatiseerd depot voor nodig."